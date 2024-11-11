Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:38

Обновилась цитата дня в кликере Hrum на 11-12 ноября

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Разработчики загадали нового автора цитаты дня в Hrum 11-12 ноября.

Цитата дня из Hrum на 11-12 ноября.

Новым автором цитаты дня стал Victor Hugo

Что такое цитата дня в Hrum

В Hrum нужно выполнять задания, участвовать в активностях вроде цитаты дня и зарабатывать внутриигровую валюту — ее количество повлияет на распределение токенов.

Каждый день разработчики подбирают новую мотивирующую цитату известного человека и предлагают игрокам отгадать его имя. За верный ответ вы пополните свой счет в игре на 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Обратите внимание: имя автора цитаты нужно набирать только на английском языке, иначе даже правильный по смыслу ответ не засчитают. Цитата дня находится в разделе «Задачи». Если автор цитаты не приходит на ум, его легко найти в интернете.

Обложка. Проверочный код из видео в Blum от 11 ноября рассекречен

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Сегодня
Вчера
Неделя