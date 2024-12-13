Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:03

Загадка с цитатой из Hrum 13-14 декабря успешно решена

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

В Hrum появился новый автор цитаты дня на 13-14 декабря.

Цитата дня из Hrum на 13-14 декабря.

Правильный ответ: Ralph Waldo Emerson

Что такое цитата дня в Hrum

Речь идет о названии одной из активностей в Hrum. В кликере можно не только получать печеньки с предсказаниями, но и угадывать имя автора высказывания, которое разработчики подбирают каждый день.

Дело вовсе не в азарте: за верный ответ дают внутреннюю валюту. Игроки стараются накопить как можно больше очков, прежде чем период фарминга закончится.

Как ввести цитату дня Hrum

Для этого нужно сделать несколько простеньких шагов: зайти в раздел «Задачи», выбрать нужную активность, ввести ответ на английском и проверить его. После этого на счет упадут 150 CRUMBS — пусть небольшая, но приятная награда.

Blum. Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря
Читайте также
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Сегодня
Вчера
Неделя