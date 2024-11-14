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Сегодня, 19:07

Изменился автор цитаты дня в Hrum 14-15 ноября

Евгения Воскресенская
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Автора цитаты в Hrum на 14-15 ноября раскрыли.

Цитата дня из Hrum на 14-15 ноября.

Автор цитаты — Winston Churchill

Что такое цитата дня в Hrum

Цитата дня в Hrum представляет собой короткое и законченное высказывание известного человека. Как правило, она умещается в одно предложение.

Чтобы получить валюту в игре, нужно ввести имя автора, которому принадлежит цитата. Это может быть известный писатель или античный философ — в любом случае имя принимается только на английском языке.

Как ввести цитату дня в Hrum

Прежде всего стоит заглянуть в раздел «Задачи» и открыть там «Цитату дня». Вы можете попробовать отгадать имя автора или погуглить ответ — советуем делать это на английском языке. Ну или просто обратиться к сообществам и сайтам, которые выкладывают готовые ответы после 19:00 по Москве, когда цитата обновляется в приложении.

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