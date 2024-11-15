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Сегодня, 19:04

Автора цитаты дня в Hrum на 15-16 ноября уже отгадали

Евгения Воскресенская
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Нашелся автор цитаты дня в Hrum на 15-16 ноября.

Цитата дня из Hrum на 15-16 ноября.

Ernest Hemingway — автор сегодняшней цитаты.

Что такое цитата дня в Hrum

Выясните, кому принадлежит короткое мотивирующее высказывание, и введите его в поле для ответа — так можно зарабатывать валюту в игре хоть каждый день. Только нужно дождаться семи часов вечера, когда цитата в приложении обновляется.

Как ввести цитату дня в Hrum

От вас требуется заглянуть в раздел «Задачи» и выбрать «Цитату дня». С вводом ответа справится даже ребенок. «На каком языке вводить имя автора?» — спросите вы. Отвечаем: засчитываются только имена на английском языке.

За столь простое действие вы получите 150 $HRUM. Достижения игроков будут учитываться во время аирдропа, дата которого пока неизвестна.

Blum. Игроки нашли секретный код в новом видео Blum от 15 ноября

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