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Найден ответ на задание с цитатой в Hrum 16-17 декабря

Евгения Воскресенская
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Рассказываем, какое имя стало ответом на задание с цитатой дня в Hrum 16-17 декабря.

Цитата дня из Hrum 16-17 декабря.

Актуальный ответ: Soren Kierkegaard

Что такое цитата дня в Hrum

Авторы Hrum решили ежедневно мотивировать игроков вдохновляющими цитатами, а заодно давать за них награду. От пользователей требуется только узнать имя автора высказывания, ввести его в нужном разделе и дождаться, когда 150 CRUMBS упадут на счет.

Как ввести цитату дня Hrum

Цитату дня можно найти в разделе «Задачи». Обратите внимание: имя автора вбивается на английском языке. Каждая цитата действует ровно сутки, после чего имя теряет свою актуальность, так что лучше не откладывать ввод ответа на потом.

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