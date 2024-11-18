Выяснилось авторство цитаты дня в Hrum на 18-19 ноября

Сегодня, 19:09
Личность автора цитаты дня в Hrum на 18-19 ноября установили.
Winston Churchill — автор цитаты на 18-19 ноября.
Помимо ежедневных предсказаний, в Hrum есть и другая активность — цитата дня. Достаточно зайти раз в сутки, открыть цитату и ввести имя ее автора — за это дается 150 $HRUM, которые будут учитываться во время аирдропа.
Чтобы все получилось, достаточно знать расположение активности в игре и вводить ответы на определенном языке. Если в кликере вы не частый гость, то просто запустите его через Telegram и зайдите в раздел «Задачи» — одного-двух раз достаточно, что запомнить, как это делается.
Важно не забывать, что имя вводится только на английском языке, даже если в настройках приложения стоит русский.