Изменился автор цитаты дня в Hrum на 19-20 ноября

Сегодня, 19:05
Личность автора ежедневной цитаты в Hrum на 19-20 ноября раскрыли.
Автор цитаты: Socrates
Ежедневно авторы кликера Hrum подбирают одно философское высказывание и предлагают игрокам установить его авторство. Обычно цитата принадлежит какому-нибудь известному историческому лицу — политику, писателю или философу.
Цитата дня — один из способов копить валюту в игре, ведь за верный ответ дают 150 $HRUM. В 19:00 по Москве уже можно искать имя автора, а текст самой цитаты вы можете прочитать в разделе «Задачи» — «Цитата дня». Ответ вводится там же на аглийском языке.