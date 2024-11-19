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Сегодня, 19:05

Изменился автор цитаты дня в Hrum на 19-20 ноября

Евгения Воскресенская
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Личность автора ежедневной цитаты в Hrum на 19-20 ноября раскрыли.

Цитата дня из Hrum на 19-20 ноября.

Автор цитаты: Socrates

Что такое цитата дня в Hrum

Ежедневно авторы кликера Hrum подбирают одно философское высказывание и предлагают игрокам установить его авторство. Обычно цитата принадлежит какому-нибудь известному историческому лицу — политику, писателю или философу.

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Цитата дня — один из способов копить валюту в игре, ведь за верный ответ дают 150 $HRUM. В 19:00 по Москве уже можно искать имя автора, а текст самой цитаты вы можете прочитать в разделе «Задачи» — «Цитата дня». Ответ вводится там же на аглийском языке.

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