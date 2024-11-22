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Сегодня, 19:06

Игроки поняли, кто стал автором цитаты в Hrum 22-23 ноября

Евгения Воскресенская
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Раскрыта личность автора цитаты дня в Hrum на 22-23 ноября.

Цитата дня из Hrum на 22-23 ноября.

Hans Christian Andersen — автор цитаты на 22-23 ноября.

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Конечно, чтобы зарабатывать больше внутренней валюты в игре! Пользователи вводят ее ежедневно — это помогает им добиваться лучших показателей, чем у других игроков. Цитата дня обновляется в 19:00 по московскому времени. Это нужно учитывать, если хотите получать награду на постоянной основе.

Как ввести цитату дня в Hrum

Ответы принимаются исключительно на английском языке. Единственный путь к цитате лежит через вкладку «Задачи». Открыв активность, вы увидите свободное поле — имя автора вводится именно туда.

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