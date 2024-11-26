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Сегодня, 19:04

Автора цитаты дня в Hrum 26-27 ноября узнали за считанные минуты

Евгения Воскресенская
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Определился автор цитаты дня в Hrum на 26-27 ноября.

Цитата дня из Hrum на 26-27 ноября.

Имя автора: Buddha

Что такое цитата дня в Hrum

Это короткое утверждение философского характера, которое принадлежит перу какого-либо выдающегося человека. Ваша задача — написать имя автора в приложении, если цитата показалась вам знакомой. Обычно игроки просто гуглят имя в интернете или обращаются к сайтам и сообществам, которые регулярно выкладывают ответы.

Как ввести цитату дня в Hrum

Все предельно просто: заходите в Telegram, запускаете Hrum и внутри кликера выбираете раздел «Задачи». В списке должна появиться «Цитата дня». Теперь нужно ввести имя в поле для ответа и нажать «Проверить». За верный ответ вы получите 150 СRUMBS.

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