Выяснилось имя автора цитаты в Hrum на 30 ноября — 1 декабря

Имя автора цитаты в Hrum на 30 ноября — 1 декабря перестало быть секретом.

Цитата дня из Hrum на 30 ноября — 1 декабря.

Имя автора сегодняшней цитаты: Rowling

Что такое цитата дня в Hrum

Это простенькое задание, которое включает в себя высказывание известного человека. От вас требуется узнать имя автора — сделать это довольно просто, ведь достаточно погуглить ответ в Сети. Взамен разработчики дают 150 CRUMBS — внутреннюю валюту в игре.

Как ввести цитату дня в Hrum

В главном меню кликера есть раздел «Задачи» — именно он вам и нужен. Там вы найдете цитату дня. В 19:00 она меняется, что помогает игрокам зарабатывать валюту на постоянной основе.

Единственное условие — имя должно быть на английском языке, иначе ответ не засчитают. Впрочем, ограничения на количество попыток здесь нет.