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Сегодня, 19:08

Назван автор цитаты дня из Hrum на 6-7 ноября

Евгения Воскресенская
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Игроки нашли автора цитаты дня из Hrum на 6-7 ноября.

Цитата дня из Hrum на 6-7 ноября.

Автор цитаты: Virginia Woolf

Что такое цитата дня в Hrum

Чтобы игроки быстрее копили внутриигровую валюту и не скучали до аирдропа, в кликеры добавляют различные активности. В Hrum есть цитата дня — высказывание знаменитого человека, имя которого нужно ввести в приложение на английском языке — за верный ответ дают 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Поищите в интернете автора актуальной цитаты и введите ответ до 19:00 по Москве — задание обновляется именно в это время. Кликер запускается через Telegram, а нужная вам активность находится в разделе «Задачи».

Обложка. Обнаружен проверочный код для видео из Blum от 6 ноября

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