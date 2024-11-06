Назван автор цитаты дня из Hrum на 6-7 ноября

Сегодня, 19:08
Игроки нашли автора цитаты дня из Hrum на 6-7 ноября.
Автор цитаты: Virginia Woolf
Чтобы игроки быстрее копили внутриигровую валюту и не скучали до аирдропа, в кликеры добавляют различные активности. В Hrum есть цитата дня — высказывание знаменитого человека, имя которого нужно ввести в приложение на английском языке — за верный ответ дают 150 $HRUM.
Поищите в интернете автора актуальной цитаты и введите ответ до 19:00 по Москве — задание обновляется именно в это время. Кликер запускается через Telegram, а нужная вам активность находится в разделе «Задачи».