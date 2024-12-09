Имя автора цитаты в кликере Hrum на 9-10 декабря раскрыто

Задание с цитатой из Hrum на 9-10 декабря получило ответ.

Цитата дня из Hrum на 9-10 декабря.

Автор цитаты: Robert Frost

Что такое цитата дня в Hrum

Элементарно, Ватсон: цитата — это одна из активностей в Hrum, за которую дают дополнительные очки. По сути, нужно определить авторство и ввести полное имя в поле для ответа — на все про все даются сутки, пока цитата не обновится в 19:00 по Москве.

Как ввести цитату дня в Hrum

Учитывайте, что имя должно быть строго на английском языке. Остальное — дело техники: заходите в «Задачи» и ищете в списке нужную активность. Как только имя будет введено, останется нажать на кнопку «Проверить ответ». Пара минут — и 150 CRUMBS у вас на счете.