Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:54

Хуже будет всем: эксперты опасаются, что новые меры пошатнут игровую индустрию в РФ

Евгения Воскресенская
Фото https://ru.freepik.com/
Telegram Дзен

Представители РВИ (Организация развития видеоигровой индустрии) выразили обеспокоенность новым законопроектом. Он предусматривает обязательную маркировку видеоигр, а также проведение экспертизы на наличие в них запрещенного контента.

Пожалуй, больше всего россиян возмутило предложение ввести обязательную авторизацию покупателей, в том числе через портал «Госуслуги».

Представители организации считают, что столь строгие меры ничем не обусловлены и, скорее всего, «сведут на нет множество усилий, которые были предприняты игровым сообществом за последние три года». К тому же законопроект противоречит указам президента, направленным на поддержку индустрии.

Геймер. Российских геймеров заставят проходить авторизацию через «Госуслуги»

В РВИ отметили ряд негативных последствий, которые не заставят себя долго ждать, если прописанные в законопроекте меры будут приняты. Отказ подчиняться новым требованиям может стать причиной блокировок иностранных сервисов. Это приведет к оттоку капитала за рубеж и раздражению среди обычных геймеров, которые привыкли к качественному зарубежному контенту.

В свою очередь, несоответствие требованиям маркировки даст властям повод к запрету на распространение, продажу и рекламу определенных игр в стране. Наконец, прозрачность экспертизы остается под вопросом: неясно, кто и на каких условиях станет ее проводить.

По мнению РВИ, предложенные меры скорее задушат игровую индустрию в России, нежели помогут ей развиваться.

Геймер. Новый законопроект может привести к полной блокировке Steam в России
Источник: Организация РВИ
1
Читайте также
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Сегодня
Вчера
Неделя