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Сегодня, 10:41

Игрок Dyrachyo может взять перерыв от Dota 2

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский профессиональный игрок в Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов может пропустить часть нового сезона.

Как сообщает CyberMeta, 23-летний киберспортсмен рассматривает возможность взять перерыв в своей профессиональной карьере. Однако не исключено, что он вернется в Dota 2 в течение нового сезона.

Dyrachyo выступал в составе команды Gaimin Gladiators с 8 февраля 2022 года. Вместе с коллективом киберспортсмен победил на Lima Major 2023, DreamLeague Season 19, ESL One Berlin Major 2023, Bali Major 2023, DreamLeague Season 20, BetBoom Dacha 2023 и Riyadh Masters 2024. Gaimin Gladiators дважды занимала второе место на The International 2023 и 2024.

После завершения последнего события от Valve организация GG объявила об изменениях в составе по Dota 2, но раскрывать, кто именно покинул коллектив, не стала. Также появлялась информация об уходе Маркуса Ace Хелгарда, но слух оказался фейком.

Источник: CyberMeta

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