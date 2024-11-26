Игроки обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2 деталь уровня Red Dead Redemption

Игроков восхитила проработанность деталей в S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, на локации «Маковое поле» можно найти рюкзак, в котором какой-то самаритянин оставил энергетики и записку со словами «бери всё, что нужно, и поделись тем, чем можешь».

Впрочем, хозяин вещей появится позже — его реплики будут зависеть от выбора, сделанного игроком. Если игрок заберет все энергетики, то новый знакомый разочаруется в людях, а если решит добавить в рюкзак свои, то искренне обрадуется. Фанаты отмечают, что всего возможных реплик 5.

Игроки не оставили эту деталь без внимания, отметив, что именно мелочи делают игру шедевром. Один из них пошел дальше и поставил S.T.A.L.K.E.R. 2 на один уровень с Red Dead Redemption 2: «Эта игра очень сильно напоминает мне механики и идеи RDR 2 — S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя назвать просто очередным шутером».