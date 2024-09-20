На Hamster Kombat подадут в суд? Игроки заранее готовятся к искам

Листинг Hamster Kombat еще не успел начаться, а фанаты кликера уже разрабатывают будущую судебную стратегию. «Прошел все игры, посмотрел все ролики! Тапал месяцами, даже в отпуск не ходил, — сетует один из игроков. — А если я получу баксов 500 всего?»

В конце обращения преданный фанат спрашивает, куда лучше всего подавать иск и насколько его дело перспективное.

Однако пользователь не прочь и договориться — по его мнению, 2 миллиона рублей за потерянное лето — вполне справедливая цена.