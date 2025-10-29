В России собрали уникальный игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с березкой внутри

В России показали по-настоящему народный геймерский ПК. Сборщик MaxxPC вместе с GIGABYTE сделали уникальный компьютер «ГИГА-РУСЬ» ко Дню народного единства. Выглядит он очень колоритно: корпус разукрашен гжелью, а за стеклом красуется целая русская сценка с избушкой и березкой, которая еще и подсвечивается. Но внутри — не только декорации, а самое современное железо: мощный процессор, видеокарта RTX 5060 Ti и быстрая память DDR5. Говорят, на нем даже «Смута» летает на максимуме. Правда, купить такой не выйдет — он один на всю страну и не предназначен для продажи.