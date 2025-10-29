Видео
29 октября, 20:45

В России собрали уникальный игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с березкой внутри

Алексей Буланов
Компьютер «ГИГА-РУСЬ».
Фото tg-канал МРС

В России показали по-настоящему народный геймерский ПК. Сборщик MaxxPC вместе с GIGABYTE сделали уникальный компьютер «ГИГА-РУСЬ» ко Дню народного единства. Выглядит он очень колоритно: корпус разукрашен гжелью, а за стеклом красуется целая русская сценка с избушкой и березкой, которая еще и подсвечивается. Но внутри — не только декорации, а самое современное железо: мощный процессор, видеокарта RTX 5060 Ti и быстрая память DDR5. Говорят, на нем даже «Смута» летает на максимуме. Правда, купить такой не выйдет — он один на всю страну и не предназначен для продажи.

5

  • zg

    Блин!Не учел!Комплектующие ничто,духовные скрепы-всё!

    30.10.2025

  • Berkut-7

    Гжель же , а это одна из духовных скреп насколькоя пониманию , для этого этот пафос.

    30.10.2025

  • Berkut-7

    Из чашек и блюдцев собрали? судя по виду.

    30.10.2025

  • hottie

    Там кроме березки ничего народного больше нет. Да и не будет.

    29.10.2025

  • zg

    Еслиб еще комплектующие были российские,а так непонятный пафос не пойми зачем.

    29.10.2025

