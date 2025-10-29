В России собрали уникальный игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с березкой внутри

29 октября, 20:45
В России показали по-настоящему народный геймерский ПК. Сборщик MaxxPC вместе с GIGABYTE сделали уникальный компьютер «ГИГА-РУСЬ» ко Дню народного единства. Выглядит он очень колоритно: корпус разукрашен гжелью, а за стеклом красуется целая русская сценка с избушкой и березкой, которая еще и подсвечивается. Но внутри — не только декорации, а самое современное железо: мощный процессор, видеокарта RTX 5060 Ti и быстрая память DDR5. Говорят, на нем даже «Смута» летает на максимуме. Правда, купить такой не выйдет — он один на всю страну и не предназначен для продажи.
zg
Блин!Не учел!Комплектующие ничто,духовные скрепы-всё!
30.10.2025
Berkut-7
Гжель же , а это одна из духовных скреп насколькоя пониманию , для этого этот пафос.
30.10.2025
Berkut-7
Из чашек и блюдцев собрали? судя по виду.
30.10.2025
hottie
Там кроме березки ничего народного больше нет. Да и не будет.
29.10.2025
zg
Еслиб еще комплектующие были российские,а так непонятный пафос не пойми зачем.
29.10.2025