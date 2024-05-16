Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 12:40

Игры могут подорожать до 10 000 рублей из-за борьбы с серым импортом

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Минпромторг рассмотрит инициативу по маркировке видеоигр. И если она будет принята в том виде, на который рассчитывают ее авторы из ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр с полным запретом «серого импорта», то цены на консольные игры могут резко взлететь — как минимум на 30%.

Spider-Man 2. За 10 лет цены на диски с играми выросли в три раза — проекты дешевле 6500 рублей в России не найти

Наиболее пессимистичные пользователи считают, что все новинки для PS5 и Xbox Series S/X будут стоить по 9-10 тысяч — такие позиции можно найти в продаже и сейчас. Впрочем, о сроках рассмотрения инициативы не сообщается, а в Минцифры РФ заявили, что ничего не слышали о подобном предложении.

Источник: РБR
1
0
Читайте также
Даниил Медведев не выигрывал турниры уже год
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Один из авторов серии GTA создает собственную игру в том же духе