Икер Касильяс в EA Sports FC 24 не умеет защищать ворота

В EA Sports FC 24 появилась легендарная карточка голкипера Икера Касильяса. Карту разработчики, конечно, добавили, а вот баланс для нее завести забыли.

Дело в том, что в режиме Ultimate Team голкипер Касильяс совсем не умеет стоять на воротах. Все из-за маленького роста испанца. Футболист постоянно пропускает по девяткам и в целом медленно реагирует на удары. Зато у вратаря три звезды трюков, которые позволяют ему успешно обводить защиту и забивать голы.

Любители FC 24 снова рассердились на разработчиков и отчаянно просят исправить баг. EA пока не отреагировала на просьбы игроков.