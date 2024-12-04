Системные требования новой игры про Индиану Джонса разочаровали игроков

Для Indiana Jones and the Great Circle опубликованы полные системные требования. Скоро фанаты франшизы отправятся в свое первое приключение — на поиски компьютера, который потянет столь требовательную игру.

Для высоких настроек графики в 1440p/60FPS понадобятся процессор уровня Intel Core i7-12700K c 32 Гб оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 12 Гб памяти. Для низких настроек в 1080p/60FPS нужны как минимум процессор уровня Intel Core i7-10700K с 16 Гб оперативной памятии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 Гб видеопамяти.

Системные требования для Indiana Jones and the Great Circle существуют в двух вариантах — без трассировки лучей и с полным рейтрейсингом. Чтобы насладиться всеми визуальными достоинствами игры, конечно, лучше выбрать второй вариант.

Системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Минимальные требования (1080p, 60 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580

Оперативная память: 16 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700

Видеокарта: RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 7700 XT

Оперативная память: 32 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Требования «Ультра» (4K, 60 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-13900K / AMD Ryzen 7 7900X

Видеокарта: RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Оперативная память: 32 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Системные требования с полной трассировкой лучей

Минимальные требования (масштабированное 1080p, 60 кадров/с, низкие настройки графики, DLSS 3 в режиме «Качество»)

ОС: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: RTX 4070

Оперативная память: 16 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Рекомендуемые требования (масштабированное 1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики, DLSS 3 в режиме «Баланс»)

ОС: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700

Видеокарта: RTX 4080

Оперативная память: 32 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Требования «Ультра» (масштабированное 4K, 60 кадров/с, максимальные настройки графики, DLSS 3 в режиме «Производительность»)

ОС: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i9-13900K / AMD Ryzen 7 7900X

Видеокарта: RTX 4090

Оперативная память: 32 Гбайт

Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Релиз игры назначен на 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series.