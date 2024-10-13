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Сегодня, 14:40

Олды в восторге: появился новый геймлейный ролик Heroes of Might and Magic: Olden Era

Евгения Воскресенская
Фото Unfrozen
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Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era поделились роликом с геймплеем предстоящей игры. В коротком видео показали исследование территорий вокруг замка, сбор ресурсов и сражение с бесами, причем во время битвы используется магия.

Heroes of&nbsp;Might and Magic. В Heroes of Might and Magic: Olden Era будет всего одна кампания, зато большая

Ранний доступ к стратегии в Steam должен открыться во втором квартале 2025 года. Игра порадует фанатов нелинейной сюжетной кампанией, новыми фракциями, мультиплеером и богатством карт — последние можно будет создавать с помощью случайной генерации или вручную.

Источник: Игромания

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