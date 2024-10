Олды в восторге: появился новый геймлейный ролик Heroes of Might and Magic: Olden Era

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era поделились роликом с геймплеем предстоящей игры. В коротком видео показали исследование территорий вокруг замка, сбор ресурсов и сражение с бесами, причем во время битвы используется магия. В Heroes of Might and Magic: Olden Era будет всего одна кампания, зато большая Ранний доступ к стратегии в Steam должен открыться во втором квартале 2025 года. Игра порадует фанатов нелинейной сюжетной кампанией, новыми фракциями, мультиплеером и богатством карт — последние можно будет создавать с помощью случайной генерации или вручную.