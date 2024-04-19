В Dota 2 вышел патч «Павшая корона» — он привнес новый режим, арканы и награды

Valve ночью, 19 апреля, выпустила большой патч для Dota 2, назвав его «Павшая корона». Игроков ждет две тематических Арканы, новые сокровищницы, новый игровой режим и награды за прохождение испытаний.

Новый игровой режим «Павшая корона»

За прохождение режима вы будете получать жетоны. Их тип зависит от героя. Заработанные во время ивента жетоны можно будет использовать для открытия пути на карте события, для продвижения по сюжету и получения наград.

Помимо жетонов, во время прохождения, на карте можно будет получить сокровища, конфеты, монеты и другие награды.

Награды за прохождение ивента «Павшая корона»

Сокровища — представлены две сокровищницы, в сумме содержащие 24 новых набора предметов. Некоторые можно получить, просто играя в Dota 2.

Мешочки конфет — нужно будет найти на карте конфетный караван Сизеля и Квирта, после обменивать конфеты на наборы предметов, курьеров, варды.

Монеты события — соберите 10 монет на карте, после чего вы сможете обменять их на на скидку в $ 7.99 на следующую покупку в магазине «Павшей короны».

Новые арканы, доступные в Dota 2 с 19 апреля

Новый ивент привнес и новые Арканы. Первая Аркана меняет внешность Skywrath Mage, добавляет новые анимации герою.

Фото Dota 2

Вторая, аналогичная Аркана, достала Vengeful Spirit.

Фото Dota 2

Новые сокровищницы в Dota 2

Вместе с патчем появились два новых сундука с новым курьером и сетами для героев. Что в общем можно из него получить:

Это лишь первый акт события, получивший название «Рынки межпутья». Второй акт («Пустыни Друуда») выйдет в середине мая, третий («Мерзлоты Айсрека») и четвертый («Шпили Скайраса») — неизвестно когда.