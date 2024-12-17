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Сегодня, 17:28

Из PlayStation 5 сделали ноутбук — за него просят почти 300 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
Фото Notebook Review Studio
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Когда-нибудь мечтали о PlayStation 5, только в виде ноутбука? Энтузиасты из Китая посчитали это хорошей идеей для стартапа. Устройство BBook AI Original Edition создано при помощи 3D-печати и компонентов от консоли PlayStation 5.

Характеристики такие же, как у консоли: восьмиядерный процессор, 16 Гб оперативки и хранилище PCIe 4.0 емкостью 825 Гб. Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840х2160 пикселей).

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Выглядит гаджет как обычный ноутбук, но есть нюансы. Во-первых, запускать можно только игры Sony. Во-вторых, ноутбук вышел тяжелым и шумным из-за добавления дополнительной системы охлаждения. В-третьих, поиграть без подключения к розетке не получится.

Самое разочаровывающее в этом ноутбуке — его цена. Если оригинальная PlayStation 5 стоит до 100 тысяч рублей, то за возможность обладать BBook AI Original Edition придется переплатить практически в три раза — 285 тысяч в пересчете на российские рубли.

Фото Notebook Review Studio
Фото Notebook Review Studio
Источник: Hi-tech.mail.ru
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