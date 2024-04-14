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Сегодня, 15:20

К Fallout 4 вернулся ажиотаж и волны ненависти — все из-за обновления для мощных ПК и консолей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Fallout 4.
Фото Bethesda
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Bethesda обновила Fallout 4 для новых консолей и ПК и разгневала геймеров, ведь у них слетели все модификации.

Fallout 4.
Фото Bethesda

Новое обновление было приурочено к выходу экранизации Fallout и оно было не зря — после сериала на Fallout 4 обратили много внимания. Однако у этого были и свои минусы — у игроков пропала возможность пользоваться старыми модификациями и загружать сохранения, на которых они использовались.

Fallout 4. Игры серии Fallout: от худшей к лучшей

Похожая волна ненависти к Bethesda была, когда студия обновила издание Skyrim Legendary Edition до Anniversary.

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