В Brawl Stars вышло обновление — в игре появился герой из «Истории игрушек»

Сегодня ценители мобильной Brawl Stars не смогли зайти в приложение. Пугаться не стоит — разработчики внедряют крупное обновление, которое добавит контент из «Истории игрушек» — в том числе и главного героя мультфильма Базза Лайтера.

Он станет временно доступен в качестве бойца с 12 декабря по 4 февраля. Хватает в патче и другого контента, от новых событий и карт до двух постоянных бойцов — контроллера Meeple и танка Ollie. Впрочемm они станут доступны позже.

Прочитать о том, как обновить игру в России, можно выше.