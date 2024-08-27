Это надо видеть: «убийца The Sims» научился подражать лицам игроков

Технология захвата лица в inZOI приятно удивила геймеров — персонажи теперь способны перенимать не только внешность, но и мимику своих создателей. В Сети появилось видео, на котором девушка с восторгом тестирует новую технологию на себе, называя увиденное «невероятным» и «милым».

Однако не все остались довольными результатами. Кто-то из пользователей испытал эффект «зловещей долины» — вроде похоже, но выглядит неестественно. Другие пишут, что высокие системные требования лишают игру возможности составить The Sims реальную конкуренцию.