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Раскрыта внешность Стрелка (Меченого) в S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В документальном фильме о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили незавершенную модель Стрелка — главного героя оригинальной игры, появлявшегося и в двух ее продолжениях. Дальше будут упомянуты спойлеры.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Ключевые персонажи и сюжет в S.T.A.L.K.E.R. 2

О том, что Стрелок-Меченый будет принимать участие в событиях сиквела, известно уже давно. Более того, известно, что персонаж из трейлера, напоминающий актера Паттисона, и был Стрелком, внешность которого изменили, чтобы не раскрыть секрет раньше времени. Теперь мы можем оценить ее по незавершенной модели, и выглядит он уже куда более похоже.

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