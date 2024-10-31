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Сегодня, 20:00

Киберпанк-экшен Ghostwire: Tokyo можно бесплатно забрать в Epic Games Store

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Epic Games Store стали бесплатными сразу две игры. Забрать их к себе на аккаунт можно будет еще неделю.

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Witch It — мультиплеерная игра, в которой Ведьмы прячутся от Охотников.

Веселый и несложный геймплей, красочный визуальный стиль — все сделано так, чтобы приятно провести в игре час-другой.

Ghostwire: Tokyo — довольно известный мистический экшен от первого лица с элементами хоррора и киберпанка, действие которого разворачивается в Токио.

К сожалению, игра недоступна в России — понадобится иностранный аккаунт и VPN.

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