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Сегодня, 15:30

Киберспортсмены из России не сыграют на чемпионате мира из-за требования выступать без российского флага

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Российские киберспортсмены не будут участвовать в чемпионате IESF из-за требований выступать без российского флага.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Причиной такого решения стали неправомерные действия администрации чемпионата, пишет ТАСС.

«Путем многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага, либо не участвовать в чемпионате мира», — рассказал президент Федерации киберспорта (ФКС) России Дмитрий Смит.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Ранее пресс-служба Международной федерации киберспорта сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы ФКС Украины.

Отборочные соревнования чемпионата мира 2024 года начнутся в июне.

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