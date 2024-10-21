Нейросеть сделала Путина и Трампа героями Mortal Kombat

Энтузиасты обработали Mortal Kombat с помощью нейросети. Результат на лицо: среди персонажей, представленных на фанатском видео, можно разглядеть самых разных знаменитостей, начиная от политиков и заканчивая звездами кино.

Героями бессмертной игры стали Путин, Трамп, Байден, Папа Франциск, Джобс, Леди Гага, Элвис Пресли, Киану Ривз, ДиКаприо, Уилл Смит, Ким Кардашьян, Дуэйн «Скала» Джонсон и другие. Причем Путин выглядит эпично и больше напоминает героя средневековой саги, тогда как Байден — мертвеца из фильма ужасов.