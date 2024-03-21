Китайские ученые: увлечение видеоиграми может быть опасным для мужского здоровья

Китайские ученые рассказали, что мужчины, увлекающиеся видеоиграми, подвержены развитию эректильной дисфункции.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

В рамках исследования ученые наблюдали за различным досугом у мужчин, измеряя уровень тестостерона и ряда других гормонов, влияющих на сексуальную активность, а также оценивали интенсивность чувства депрессии.

Horizon Forbidden West. Фото Guerrilla Games

Ученые обнаружили, что с наибольшей вероятностью эректильная дисфункция развивается у мужчин, предпочитающих долго сидеть за компьютером. Более того, риск развития импотенции вырастает каждые 1,2 часа. Для обратного эффекта ученые советуют больше уделять времени спорту и своему здоровью.