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Сегодня, 13:42

Китайский геймер построил для игры в World of Tanks настоящий танк

Евгения Воскресенская
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Как выглядит идеальное погружение в атмосферу любимой игры? Один очень увлеченный китайский геймер собрал танк, чтобы играть в World of Tanks вместе с друзьями.

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Устройство может передвигаться с помощью гусениц и крушить на своем пути фейковые препятствия. Кроме того, танк даже можно заряжать снарядами — правда, стрелять они будут только в игре. Полный функционал машины китаец продемонстрировал на видео. Будьте внимательны: во время съемок пострадал как минимум один монитор компьютера.

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