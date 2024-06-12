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Бесплатный кликер Banana взлетел на 6-е место в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото aaladin66
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Banana — бесплатная игра, появившаяся в Steam 23 апреля. Описать ее также просто — игрок заходит в игру и кликает на банан, что заставляет счетчик очков расти. Почему же в нее играют сотни тысяч человек? Раз в три часа выпадает банан обычного качества, раз в 18 часов — редкого. Эти бананы не используются в игре и сразу попадают в инвентарь Steam, откуда их можно продать.

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Такой нехитрый способ заработка небольших сумм без какого-либо труда привлек многих, поэтому пиковый онлайн Banana в Steam уже превысил 250 тысяч игроков, а всего установить ее могли свыше 1 миллиона пользователей.

В определенный момент игра вышла по онлайну на шестое место, обогнав GTA 5 и Destiny 2. Впрочем, не все из пользователей соотносятся с реальными людьми — многие игроки «абузят» запуск Banana с нескольких аккаунтов.

Источник: TG-канал
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