«Клуб романтики» окончательно ушел из России — авторы не послушали Роскомнадзор

Популярнейший симулятор свиданий «Клуб романтики» прекратит работать в России — доступ к приложению в нашем регионе будет закрыт.

Причиной стали претензии Роскомнадзора к наличию в игре контента, пропагандирующего нетрадиционные формы отношений. Разработчики заявили, что их ценности не позволяют им удалять подобный контент, поэтому игра перестанет работать на территории страны. Впрочем, авторы продолжат создавать истории на русском языке и поддерживать уже зарегистрированных игроков.