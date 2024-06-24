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Сегодня, 17:20

«Клуб романтики» окончательно ушел из России — авторы не послушали Роскомнадзор

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Your Story Interactive
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Популярнейший симулятор свиданий «Клуб романтики» прекратит работать в России — доступ к приложению в нашем регионе будет закрыт.

Клуб Романтики. В «Клубе Романтики» появилась история, основанная на славянской мифологии

Причиной стали претензии Роскомнадзора к наличию в игре контента, пропагандирующего нетрадиционные формы отношений. Разработчики заявили, что их ценности не позволяют им удалять подобный контент, поэтому игра перестанет работать на территории страны. Впрочем, авторы продолжат создавать истории на русском языке и поддерживать уже зарегистрированных игроков.

Источник: TG-канал
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