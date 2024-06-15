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Сегодня, 15:05

В Hamster Kombat обновились комбо-карточки на 15-16 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
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Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat на 15 и 16 июня. Данные карточки нужно успеть ввести в Hamster Kombat до 16 июня, 15:00 по мск.

Новый набор карт для Hamster Kombat выглядит следующим образом:

Hamster Kombat.

Apps Center Listing — в разделе Specials.
P2P trading — в разделе Markets.
NFT Collection Launch — в разделе Specials.

Чтобы активировать комбо и получить 5 миллионов монет, нужно:

1. Нажать на кнопку «Mine» (кнопка-кирка) в левом нижнем углу экрана;

2. Выбрать нужные три карты в разделах Markets, PR and Team, Legal и Special.

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