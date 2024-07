Названы комбо карточки Hamster Kombat на 15-16 июля

Появилась комбинация карт для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 15-16 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 15-16 июля.

ETH pairs — раздел Markets.

Product team — раздел PR and Team.

Call for BTC to rise — раздел Specials.

Что такое комбо-карты Hamster Kombat

В игре немало карточек — и все они приносят пассивный доход в разном объеме. Но каждый день появляется три карты, которые гарантируют по 5 миллионов монет, если открыть или прокачать их. Комбо обновляется в 15:00 по мск.

Как получить 5 миллионов монет за комбо-карты

Для начала перейдите в раздел с покупками карт. Сделать это можно через кнопку Mine (пиктограмма кирки) или «Комбо». После этого остается отыскать нужные карты и купить их, или повысить их уровень, если они у вас уже есть.