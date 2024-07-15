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Сегодня, 15:01

Названы комбо карточки Hamster Kombat на 15-16 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась комбинация карт для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 15-16 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 15-16 июля.

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Что такое комбо-карты Hamster Kombat

В игре немало карточек — и все они приносят пассивный доход в разном объеме. Но каждый день появляется три карты, которые гарантируют по 5 миллионов монет, если открыть или прокачать их. Комбо обновляется в 15:00 по мск.

Как получить 5 миллионов монет за комбо-карты

Для начала перейдите в раздел с покупками карт. Сделать это можно через кнопку Mine (пиктограмма кирки) или «Комбо». После этого остается отыскать нужные карты и купить их, или повысить их уровень, если они у вас уже есть.

Hamster Kombat. Когда состоится листинг в Hamster Kombat
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