Появились новые комбо-карточки в Hamster Kombat на 20-21 сентября

Сегодня, 15:05
Публикуем 3 карты из ежедневного комбо в Hamster Kombat на 20-21 сентября.
Support team — раздел PR and Team
DAO — раздел Markets
50M Telegram channel — раздел Specials
Возможно, сегодня собираем последнее комбо в «Хомяке» в этом сезоне — в оставшиеся часы стоит проявлять как можно больше активности. Комбо состоит из 3 карт, которые меняются каждый день. Собрав их, можно получить 5 000 000 монет и поднять пассивную прибыль. Последний показатель точно будет учитываться во время аирдропа.
Комбо традиционно обновляется в 15:00 по Москве, тогда как старый состав карт теряет актуальность. Каждая из трех карт привязана к определенному разделу: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Эти разделы откроются, когда вы нажмете на кнопку с киркой в главном меню приложения.
Когда первая из карт найдется, останется оплатить ее покупку или прокачку. Если эта опция вам недоступна, нужно выполнить дополнительное условие — тогда доступ к карте откроется. Это условие прописано рядом с картой.