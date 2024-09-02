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Сегодня, 13:21

В X Empire (Musk Empire) вышло новое комбо на 1-2 сентября

Михаил Иванов
X Empire.
Фото coinspeaker.com
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Telegram-кликер X Empire предлагает собрать новое комбо на 1-2 сентября, которое принесет общую суммарную прибыль в 230 процентов. Комбо в X Empire обновляется каждый день строго в определенное время, а именно в 13:00 мск.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 1-2 сентября

Комбо на 1-2 сентября в X Empire.

Искусственный интеллект +70% к доходности.
Производители электромобилей +53% к доходности.
Модели OnlyFans +107% к доходности.

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

Листинг в X Empire планируется в сентябре — октябре 2024 года.

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