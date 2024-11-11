Кощей Бессмертный станет главным героем новой российской видеоигры

Сегодня, 20:35
Разработчики из студии Cyberian Lynx выпустят игру под названием «Сокрытая душа» по мотивам славянского фольклора. Главным героем станет не богатырь, как можно было бы подумать, а один из злодеев народных сказок — Кощей Бессмертный.
В игре жестокий старик превратится в классического героя, изгоняющего злых духов в загробный мир, — в отличие от фольклора, в котором Кощей часто выступает повелителем царства мертвых. В игре встретятся и другие образы из славянской мифологии, например Леший или богиня смерти Мара.
Разработчиками стали студенты из Томска — сейчас они готовят демоверсию игры. Осуществлению идеи помог грант на 1 миллион рублей, полученный от Фонда содействия инновациям, — впрочем, для игровой индустрии это совсем небольшая сумма.