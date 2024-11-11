Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:35

Кощей Бессмертный станет главным героем новой российской видеоигры

Евгения Воскресенская
Обложка предстоящей игры.
Фото Cyberian Lynx
Telegram Дзен

Разработчики из студии Cyberian Lynx выпустят игру под названием «Сокрытая душа» по мотивам славянского фольклора. Главным героем станет не богатырь, как можно было бы подумать, а один из злодеев народных сказок — Кощей Бессмертный.

В игре жестокий старик превратится в классического героя, изгоняющего злых духов в загробный мир, — в отличие от фольклора, в котором Кощей часто выступает повелителем царства мертвых. В игре встретятся и другие образы из славянской мифологии, например Леший или богиня смерти Мара.

Сатурн. Вышел первый трейлер «Сатурна» — российской ролевой игры о спасении мира

Разработчиками стали студенты из Томска — сейчас они готовят демоверсию игры. Осуществлению идеи помог грант на 1 миллион рублей, полученный от Фонда содействия инновациям, — впрочем, для игровой индустрии это совсем небольшая сумма.

Арты с персонажами предстоящей игры.
Фото Cyberian Lynx
3D-модели персонажей.
Фото Cyberian Lynx
Источник: Hi-Tech Mail

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Сегодня
Вчера
Неделя