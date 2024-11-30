Красивую игру с 80% положительных отзывов можно забрать в GOG бесплатно

Визуально приятный «рогалик» с очень положительными отзывами можно забрать в GOG бесплатно, однако надо поспешить — акция закончится 2 декабря. События игры Oaken разворачиваются на ветвях Великого дуба, населенного духами. Игроку предстоит положить конец распрям и исцелить священное древо, вступив в битву с врагами. Мистический мир Oaken был вдохновлен мифологией древних кельтов.

Разработчики обещают «процедурно-сгенерированный мир со множеством уровней, боссов и различного рода событий» и гибкую настройку навыков. Кроме того, Oaken сочетает в себе тактический «рогалик» с элементами коллекционной карточной игры. В общем, скучно быть точно не должно.

Фото Laki Studios

Фото Laki Studios

Фото Laki Studios

Фото Laki Studios

Фото Laki Studios