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Сегодня, 20:58

Зря не верили? Dragon Age: The Veilguard расхвалили критики

Евгения Воскресенская
Фото BioWare
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Новая часть Dragon Age пришлась критикам по душе. Сегодня наконец-то спало эмбарго на обзоры игры и журналисты смогли поделиться первыми впечатлениями.

Dragon Age: The Veilguard получила высокие оценки: 83 балла на OpenCritic и 84 балла — на Metacritic. Обзорщики хвалят игру за обновленную боевую систему, разнообразие локаций, мастерски сделанных персонажей и даже сравнивают новую часть с крупнобюджетным фильмом в жанре фэнтези.

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Некоторые журналисты пошли дальше и посчитали игру величайшим проектом студии BioWare и лучшей в серии Dragon Age после Origins.

Насколько справедливы эти оценки, можно будет проверить уже через несколько дней. Игра выходит 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: VGTimes

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