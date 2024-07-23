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Сегодня, 15:10

Крупный патч для Counter-Strike 2 поменял легендарную карту

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve
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Сегодня ночью Counter-Strike 2 получила крупный патч. Самые заметные изменения — это обновленные карты Memento, Assembly, Nuke и Dust 2. Последняя и вовсе удивила старых игроков — благодаря новому ящику воспользоваться шортом у моста теперь можно и без помощи партнеров по команде.

Counter-Strike 2. В Counter-Strike 2 вернули культовую карту из Counter-Strike 1.6

Также огонь теперь хуже проникает сквозь тонкие стены, у игроков в профилях появились трофеи с турнира PGL Major Copenhagen 2024, а у самой игры серверы в Лондоне. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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