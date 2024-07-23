Крупный патч для Counter-Strike 2 поменял легендарную карту

Сегодня ночью Counter-Strike 2 получила крупный патч. Самые заметные изменения — это обновленные карты Memento, Assembly, Nuke и Dust 2. Последняя и вовсе удивила старых игроков — благодаря новому ящику воспользоваться шортом у моста теперь можно и без помощи партнеров по команде.

Также огонь теперь хуже проникает сквозь тонкие стены, у игроков в профилях появились трофеи с турнира PGL Major Copenhagen 2024, а у самой игры — серверы в Лондоне. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.