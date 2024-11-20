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Сегодня, 13:00

Кто-то сомневался? S.T.A.L.K.E.R. 2 утопает в багах и лагах

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото GSC
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До выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 остаются считаные часы, а кое-кто и вовсе уже играет — благодаря таким геймерам мы и узнали, что игра полна багов. Кажется, даже гигантский патч первого дня не смог спасти ситуацию.


В интернете появляется все больше клипов с самыми разными программными ошибками: от графических артефактов до зависающих сталкеров и исчезающих объектов. И свалить все на слабые компьютеры не выйдет — сейчас играют только обладатели консолей Xbox. Говоря проще, чуда не произошло.

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