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Сегодня, 15:55

Культовая Resident Evil получит ремейк — игра будет похожа на новые части серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
Resident Evil.
Фото Capcom
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К 30-летию серии Resident Evil Capcom готовит ремейк самой первой игры.

Resident Evil.
Фото Capcom

Японские разработчики планируют сделать игру более медленной и тактической, как было в оригинале, однако от «танкового управления» все же откажутся — управление в RE: Remake будет похоже на управление в Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake. Разработчики также планируют расширить сюжет игры.

Зомби в ремейке оригинала будут живучей, чем в последующих частях, поэтому на них придется тратить больше патронов.

Релиз запланирован до конца 2026 года.

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