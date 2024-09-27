Монеты в «Хомяке» стремительно обесцениваются

Доигрались — за последние сутки курс Hamster Kombat обрушился в два раза. Теперь за 1 токен HMSTR дают 50 копеек.

Столь стремительное падение связано с тем, что миллионы пользователей кликера одновременно кинулись продавать свои монеты. «После обвала восстановление курса может растянуться на год и более», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова одного из экспертов.

Пока что разработчики кликера делают вид, что ничего не происходит. «Семейство хомяков — это действительно непобедимая сила!» — на фоне провального листинга это заявление от создателей выглядит как издевательство. Тем временем дружное «семейство» уже покидают сотни тысяч человек.