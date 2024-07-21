Легенда о темнокожем самурае — ложь? Assassin's Creed: Shadows продолжают обвинять в недостоверности

Автор легенды о темнокожем самурае Ясукэ оказался тем еще сказочником. За его труды его даже хотят арестовать.

Assassin's Creed Shadows. Фото Ubisoft

Оказывается, что Томас Локли (так и зовут профессора-историка) выдумал большую часть истории о Ясукэ. Он написал целую книгу на 400 страниц о жизни темнокожего самурая на основе нескольких строчек в реальных архивных хрониках. Также Локли 10 лет редактировал статью о Ясукэ в Википедии с фейковых аккаунтов, добавляя ссылки на свои же работы.

После того как правда вскрылась, Томас Локли пропал из соцсетей, а универ удалил все его лекции из базы.