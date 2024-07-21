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Сегодня, 21:45

Легенда о темнокожем самурае — ложь? Assassin's Creed: Shadows продолжают обвинять в недостоверности

Владислав Шалганов
Корреспондент
Assassin&amp;#039;s Creed Shadows.
Фото Ubisoft
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Автор легенды о темнокожем самурае Ясукэ оказался тем еще сказочником. За его труды его даже хотят арестовать.

Assassin's Creed Shadows.
Фото Ubisoft

Оказывается, что Томас Локли (так и зовут профессора-историка) выдумал большую часть истории о Ясукэ. Он написал целую книгу на 400 страниц о жизни темнокожего самурая на основе нескольких строчек в реальных архивных хрониках. Также Локли 10 лет редактировал статью о Ясукэ в Википедии с фейковых аккаунтов, добавляя ссылки на свои же работы.

Скриншот. Десятки тысяч японцев требуют запретить Assassin's Creed Shadows

После того как правда вскрылась, Томас Локли пропал из соцсетей, а универ удалил все его лекции из базы.

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