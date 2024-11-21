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Сегодня, 21:00

Легендарная часть Total War появилась на смартфонах Android и iOS

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Empire: Total War стала доступной на устройствах с iOS и Android. Эта часть легендарной серии Total War вышла в 2009 году и была посвящена войнам XVIII века. Теперь в нее можно поиграть на смартфонах и планшетах — правда, если они окажутся достаточно мощными.


Игра занимает от 12 до 24 гигабайтов, а потребуются для нее устройства не слабее Google Pixel 3 и iPhone XR/iPad mini 5 с iOS 17. Порт Empire: Total War недоступен для российских аккаунтов в сторах, но в игре есть русский язык.

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