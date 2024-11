Легендарные стратегии добавили в Game Pass

Сразу обе части легендарной стратегии Starcraft появились в подписке Microsoft Game Pass. Первая часть представлена ремастером 2017 года, а во вторую входят все три кампании — Wings of Liberty (люди), Legacy of the Void (протоссы) и Heart of the Swarm (зерги).

Игры вошли в тарифы PC Game Pass (12 долларов в месяц) и в Xbox Game Pass Ultimate (20 долларов в месяц)