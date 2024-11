Легендарный BMW из Need for Speed: Most Wanted воплотили в реальность

BMW создала «машину времени», которая вернет фанатов NFS на 20 лет назад. Речь идет о культовом автомобиле M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted. Машина полюбилась геймерам сочетанием синего и серебристого цветов и стала очень популярной. Фото https://www.ea.com/ Сейчас на нее можно полюбоваться вживую в мюнхенском музее BMW. На днях компания EA и студия Criterion Games выпустили крупное обновление в духе Most Wanted — в него добавили и легендарную BMW M3 GTR. Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/ Фото https://www.ea.com/