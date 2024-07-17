Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:10

Ложный листинг: хакеры воруют данные игроков в Hamster Kombat

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Telegram Дзен

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денег из Hamster Kombat, рассказала Лаборатория Касперского.

Hamster Kombat. Разработчики Hamster Kombat: новости о листинге через 24 часа — фейк

Схема работает так: злоумышленники рассылают ссылки на ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat. Для этого нужно ввести учетные данные на открывшейся странице. Так мошенники получают доступы к личным аккаунтам в мессенджере.

Hamster Kombat. Появились новые комбо карты для Hamster Kombat на 17-18 июля

В «Лаборатории Касперского» напоминают, что для безопасности аккаунта нужно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.

0
Читайте также
Соболенко, Дончич, Чусовитина. Десять иностранных звезд спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде в Париже
Драка на чемпионате России по парусному спорту привела к суду
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Пытавшегося угнать самолет ВКС России экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Разработчики Hamster Kombat: новости о листинге через 24 часа — фейк

Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 17-18 июля принесет 1 миллион монет